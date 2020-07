Assessoria – Uma nova fase de desenvolvimento foi selada pelo governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, nesta segunda-feira, 20. Os gestores anunciaram a revitalização do Parque Industrial de Rio Branco. O local passará por uma série de intervenções que beneficiarão diretamente 38 empresas responsáveis pela geração de 1,2 mil postos de trabalho.

Recuperação do pavimento de ruas, implantação de cercamento, construção de guarita, sinalização viária e nova iluminação pública em LED estão entre as melhorias que serão realizadas para a modernizar o Parque Industrial, localizado às margens da BR 364, no Segundo Distrito da capital acreana. O investimento total é de R$ 3 milhões somente por parte da administração estadual.

A ação faz parte da Operação Força Máxima, uma parceria entre o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Rio Branco para reaquecer a economia após a pandemia do novo coronavírus e contribuir positivamente na criação de novos empregos.

Durante seu discurso, o governador Gladson Cameli reafirmou o compromisso do governo em oferecer todas as condições possíveis para alavancar o setor industrial e trazer novos investidores. O gestor acredita que ajudar o fortalecimento da iniciativa privada, por meio de investimentos em infraestrutura e redução da burocracia, é fundamental para o progresso do Acre. Ele ainda aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria com a prefeitura da capital.

“Toda segunda-feira é conhecida como o Dia do Trabalho. É aquele dia onde, com a energia renovada, nós voltamos para o nosso lugar onde ganhamos o pão de cada dia, onde nos sentimos úteis, onde podemos fazer a diferença para nós, para nossa família e para toda sociedade. Que felicidade saber que numa segunda estamos aqui para anunciar serviços que ajudarão milhares de outros trabalhadores a começarem as suas segundas com mais segurança, conforto e entusiasmo”, observou.

Cameli destacou que esse programa une a força do governo e à disposição da prefeitura num mesmo sentido: melhorar a vida das pessoas. “Aqui, o governo será responsável pela pavimentação de vias, cercamento e uma guarita para segurança na entrada. A prefeitura cuidou da iluminação em LED e também da recuperação das vias, que une uma ação do Deracre com a Emurb, e também da sinalização viária. O Governo do Estado encaminhou para a PGE um projeto para transformar esse espaço num condomínio industrial, onde os empresários poderão ter mais autonomia e agilidade para desenvolver esse local. Quero parabenizar a prefeita, pela iniciativa, pela qualidade dos serviços e pela parceria. Nada disso seria possível sem o seu compromisso com a nossa gente”, completou.

A gestora municipal destacou que recentemente esteve no Parque Industrial vistoriando de perto a situação em que se encontra o local. Ao tomar conhecimento das necessidades apresentadas pela classe empresarial, Socorro Neri explicou que medidas já foram tomadas pela prefeitura.

“Estive aqui há um mês, a convite dos empresários, e identificamos as necessidades. A prefeitura, imediatamente, fez a limpeza, a instalação da iluminação pública em LED e o recapeamento das ruas de forma emergencial. Um trabalho necessário, a medida em que aqui nós temos pessoas que geram empregos, renda e esperança para a nossa cidade”, argumentou.

Classe empresarial reconhece esforço do governo e prefeitura na modernização do Parque Industrial de Rio Branco

A revitalização do Parque Industrial era um anseio antigo dos empresários. Desde a sua criação, em 2002, esta é a primeira vez que o espaço de 140 hectares receberá intervenções em sua estrutura. O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços Agrícolas do Acre (Acisa), Celestino Bento, comemorou a iniciativa do poder público e revelou que este foi um compromisso firmado e cumprido pelo governador Gladson Cameli.

“Logo quando assumiu, conversei com o governador sobre a situação do Parque Industrial e ele prometeu que iria nos atender e, graças a Deus, esse momento chegou. Esse empreendimento é uma vitrine para quem quer investir no nosso estado. A primeira impressão é a que fica e o empresário quando chega ao estado e vendo um parque bem cuidado, com certeza ele terá muito mais ânimo para investir e é isso que nós esperamos: um estado com indústrias e agronegócio fortes, e com a geração de empregos mais forte ainda”, ressaltou.

O empresário João Francisco Salomão é proprietário de uma das mais antigas fábricas do complexo industrial. Para ele, as benfeitorias vieram no momento certo e são essenciais para a manutenção dos empregos gerados e continuidade das empresas instaladas no local.

“Os empresários do Parque Industrial ficam muito gratos e satisfeitos com essas melhorias. Desde a fundação desse local, jamais foram feitas intervenções públicas aqui. Conversamos com a equipe de secretários do governo e prefeitura, e vimos que as ações foram feitas de maneira imediata. Uma nova iluminação pública já foi instalada e vias de acesso estão sendo recuperadas. O Estado tem nos ajudado bastante aqui com a situação da segurança. São investimentos necessários para fortalecer as empresas e manter os empregos que são gerados aqui”, pontuou.

De acordo com o secretário estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Lima, o governo acreano está empenhado na recuperação de todos os parques industriais. Para ele, a gestão Gladson Cameli não tem medido esforços para desenvolver o estado por meio da industrialização e demais setores produtivos que contribuem com o fortalecimento da economia local.

“O governo precisa dar total apoio para que o empresário tenha condições de gerar emprego e renda. Estamos trabalhando em várias ações que visam contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. O governador Gladson Cameli está comprometido com a população e com os empresários que estão dispostos a investir. Estamos viabilizando todos os empreendimentos que estão parados e a intenção é que a iniciativa privada assuma estes locais, os coloquem para funcionar e contribuam para a geração de novos postos de trabalho”, declarou.

A solenidade contou ainda com a presença do vice-governador, Major Rocha; do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros; do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; do secretário de Desenvolvimento Urbano, Victor Bonecker; do diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes; do secretário Municipal de Infraestrutura, Edson Rigaud Viana Neto e outras autoridades e empresários locais.