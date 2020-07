Em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV finalizou a construção de mais uma sala de expurgos no Posto de Saúde Dr. José Matheus Arnaldo dos Santos, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

As salas de expurgos são utilizadas para armazenar resíduos que podem ser nocivos à saúde, como sangue, secreções, líquidos, materiais provenientes de cirurgias, objetos cortantes, entre outros.

Na última semana, a FCCV iniciou também a construção de uma sala no Euclides Queirós Filho, também no bairro Miritizal. As obras, que já estão avançadas, devem ser concluídas na próxima sexta-feira (24).

As salas de expurgo armazenam temporariamente os resíduos hospitalares e são importantes para prevenir a contaminação que esses produtos podem ocasionar em profissionais de saúde e pacientes.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.