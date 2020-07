Assim como tem ocorrido em outros lugares, as escolas de Senador Guiomard, município distante 25 km de Rio Branco, também foram contempladas com novos e modernos computadores, além de kits de fanfarra, adquiridos pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A Escola Cívico-Militar Aldaci Simões da Costa, inaugurada este ano pelo governador Gladson Cameli, foi uma das contempladas com o kit fanfarra. A instituição é de ensino médio e é coordenada em parceria com a Polícia Militar do Acre (PMAC).

Já a Escola de Ensino Fundamental Santo Izidoro, uma das mais tradicionais da cidade, inaugurada em maio de 1981, foi contemplada com oito novos computadores, o que irá permitir à gestão dinamizar os trabalhos educacionais e administrativos.

Na oportunidade da entrega, o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE) aproveitou para vistoriar as condições estruturais da escola e assumiu o compromisso de que, em uma segunda etapa, o prédio receberá uma ampla reforma.

Outra escola cívico-militar de Senador Guiomard, a 15 de Junho, de ensino fundamental, foi contemplada com 15 novos computadores. O professor Helenilson Costa, diretor, agradeceu os investimentos feitos pelo governo e destacou a parceria, informando que a escola foi a primeira no Estado a trabalhar com ensino a distância (EAD).

Durante a visita que realizou às escolas, o secretário Mauro Cruz disse que o governador Gladson Cameli tem sido muito sensível à causa da educação. Segundo ele, além dos novos uniformes, que já foram entregues aos alunos, o governo trabalha com a possibilidade também de inserir a distribuição de calçados para os estudantes. “Nosso compromisso é estar onde tem escola, onde tem aluno, pois é para ele que trabalhamos”, afirmou o secretário.