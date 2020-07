A Fundação FCCV iniciou, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira (20), mais faxinaço em postos de saúde do município. Desta vez, as ações estão sendo realizadas no posto de saúde Dr. José Matheus Arnaldo dos Santos, no bairro Miritizal, no posto de saúde Pastor João Braz, no bairro João Alves, e no posto Geosete coelho Mariano, no bairro Cruzeirinho.

No posto Dr. José Matheus Arnaldo dos Santos, estão sendo realizados faxinaços e serviços de drenagem da água que sai dos aparelhos de ar condicionado para conter as infiltrações nas paredes.

O faxinaço também está ocorrendo no posto Pastor João Braz. O faxinaço tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais.

Já no posto Geosete coelho Mariano, estão sendo instalados drenos dos aparelhos de ar condicionado. Assim como na outra unidade, na próxima semana, após as paredes sacarem, será realizada a pintura externa do posto.

Todas estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.