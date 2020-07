Com a gestão em baixa do atual prefeito, o povo de Marechal Thaumaturgo anseia por mudanças, fator que pesou na decisão do PROS, que já busca alianças para formar um grupo vitorioso na eleição deste ano.

Silvano Queiroz foi presidente da Câmara municipal, tem boa relação com os setores representativos da sociedade e pode formar um grande arco de aliança entorno de seu nome.

Várias conversas estão sendo feitas com outros partidos, dentre eles, o PCdoB que pode ser um dos parceiros nesse projeto.

Silvano tem aval do presidente estadual do PROS Deda e da deputada estadual Maria Antônia, que passam a ter a pré-candidatura do partido em Marechal Thaumaturgo como uma das prioridades.