Quem deu as garantias de candidatura ao Bocalom, também é responsável pela crise no Progressista – Montagem 3 de Julho

O ex-prefeito de Acrelândia já passou por vários partidos para tentar se eleger, já tentou até ser Governador, prefeito de Rio Branco e por último deputado Federal. O que Bocalom tem que não conseguiu se eleger a mais nada? A não ser trocar de partido e ser rejeitado por onde anda.

Ao deixar o PSL e chegar de mala e cuia no PP, Bocalon usou o discurso de soldado do partido. É desse soldado que Gladson precisa para somar força na disputa contra os aliados MDB e PSDB.

Pivô da crise instalada no Progressistas, o ex-prefeito de Acrelândia recebeu de alguém dentro do partido, uma garantia de candidatura que precisava ser combinada com a liderança maior, o governador Gladson Cameli.

Gladson vai encarar a disputa deste ano, com olho em 2022, por isso tem receios de ser derrotado pelos aliados do MDB e PSDB, que foram os primeiros a armar candidaturas sem ao menos ouvir o que o governador pensava para o grupo.

Ao se juntar com o grupo de Socorro Neri, Gladson quer ir para decidir a parada e ter a segurança ao ganhar na capital e maior colégio eleitoral do estado.

Quanto ao dirigente que deu garantias de que o Sebastião Bocalom seria o nome abençoado pelo governador, este deveria ser responsabilizado pela confusão. Gladson nunca se pronunciou favorável a candidatura de Bocalon e os dirigentes do PP sequer levaram isso em conta.

O constrangimento provocado por declarações públicas de ambas as partes, deixou a permanência do governador no PP quase impossível e sua desfiliação inclusive já foi anunciada pelo próprio Gladson.

Calado e assistindo a guerra de longe, Bocalon sonha com um milagre que está cada vez mais difícil de acontecer, dele ser o nome ungido pelo Palácio e aglutinar o grupo de Gladson entorno de si.

O estrago político no partido que governa é grande e pode ter desfechos imprescindíveis, depois da reunião que foi marcada para acontecer nesta segunda-feira às 17 horas.