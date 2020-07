Uma denúncia anônima levou militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) a apreender 6 armas de fogo, na BR-364, em direção a Sena Madureira.

Com informações da existência de um acampamento de caçadores, os militares caminharam horas na mata e encontraram o local, constatando a veracidade dos fatos. No acampamento foram encontradas 6 espingardas, munições, redes de pesca e alimentos.

Nenhuma pessoa foi encontrada no local, e todo material foi apreendido e entregue na delegacia.

Os policiais do BPA apreenderam mais três armas de fogo, sexta-feira,17, em operação conjunta com a SEMA e IMAC, realizada em Sena Madureira, na floresta do Antimary.

Os militares se depararam com dois indivíduos portanto três espingardas e munições. Sem procedência comprovada, os armamentos foram apreendidos, um menor foi conduzido pelo ato infracional e um maior preso na ação.

Os envolvidos foram encaminhados a delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.