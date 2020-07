O Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Rogério Pontes, e o vereador Mário Jorge, ambos do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), estiveram acompanhando o andamento das obras da ponte sobre o Rio Xapuri e a recuperação do ramal do km 59, da Estrada do Pacífico.

Além dos parlamentares, estiveram presentes também o secretário de finanças, Tadeu Hassem, e o secretário de obras Lima, onde na oportunidade fizeram os agradecimentos ao governo do estado pelo empenho, a deputada estadual Maria Antônia (PROS) pelos esforços em ajudar o município e a prefeita Fernanda Hassem pela dedicação e a vontade em proporcionar dias melhores aos munícipes.

As obras em questão estão sendo realizadas com o recurso próprio da prefeitura, devido a organização e respeito com o erário público. De acordo com o secretário Lima, a obra deve durar em torno de 20 há 25 anos, proporcionando acesso garantido aos moradores da localidade.

“Decidimos vir aqui acompanhar de perto os trabalhos que a prefeitura está realizando, de fato vai fazer muita diferença na vida dos produtores e moradores em geral que residem aqui no ramal do km 59, e nós ficamos muito felizes de ver o compromisso com a população acontecer”, destaram os vereadores.

Veja o Vídeo: