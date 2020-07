O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foi homenageado pela Polícia Militar do município pela valorização que tem dado para os militares. Recentemente, a prefeitura realizou a recuperação de parte do batalhão em parceria com o governo do Estado. A revitalização foi entregue na manhã deste sábado (18), e contou com a presença do governador Gladson Cameli.

Como uma forma de melhorar as condições de trabalho dos policiais, a gestão municipal fez a pavimentação e revitalização da área interna do batalhão, promovendo assim, melhorias na área em que eles utilizam para suas formaturas e convivência, possibilitando um acesso mais adequado para que possam entrar e sair com mais agilidade para atender os chamados.

“Tenho lutado em prol da PM desde que era deputado e tenho feito o possível para investir neles que são verdadeiros heróis, que estão nas ruas arriscando suas vidas para cuidar das nossas, quantos deles perderam suas vidas cuidando da nossa cidade? Aqui era tudo barro e nós fizemos este pátio, isso aqui é um pouco do reconhecimento do que eles têm feito. Que honra estar aqui com o governador inaugurando esta estrutura”, destacou o prefeito.

Tenente-coronel Evandro Bezerra, comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, reconheceu o papel fundamental da prefeitura, que tem sido parceira da corporação.

“Não poderíamos deixar de fazer um evento assim para demonstrar nossa gratidão ao prefeito. O nosso pátio era intrafegável, este tipo de reconhecimento nos motiva a continuarmos fazendo o nosso trabalho voltado para o cidadão de bem”, exclamou.

O tenente também reconheceu o apoio o reconhecimento do governo. “Somos gratos também ao governador Gladson Cameli e aos parceiros da iniciativa privada que confia e respeita em nosso trabalho”, finalizou o comandante.

O governador Gladson Cameli afirma que a parceria entre município e Estado são extremamente importantes para a população. “Não se pode ficar o tempo inteiro jogando a culpa para A, B ou C, não dá certo. Temos que ir atrás de parcerias, as obras que são feitas são do povo”, salientou.