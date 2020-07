A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri assinou na manhã deste sábado (18), juntamente com o secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Edson Rigaud Neto, a ordem de serviço para recuperação de 68,70 quilômetros de ramais na zona rural do município, região do Quixadá.

O ato aconteceu no Ramal do Oriente (Cidade Cenográfica) e contou com presença do secretário de Agricultura Paulo Sérgio Braña, Deputado Federal Alan Rick, produtores rurais e do responsável pela empresa Oliveira Engenhari, contratada para executar a obra, além de várias lideranças comunitárias.

A Prefeitura está investindo R$ 1 milhão (um milhão de reais), do tesouro municipal em aterro, drenagem, regularização de subleito e piçarramento em pontos críticos, para melhorar o tráfego da população que transita nas comunidades do Eixo – Quixadá.

“Estamos autorizando o segundo lote de ramais do Primeiro Distrito de modo a atender essa região, onde muitos produtores precisam se deslocar para a cidade, precisam fazer o escoamento da produção e, portanto, ter dignidade nessa trafegabilidade. A Prefeitura vem fazendo esse apoio há algum tempo e esse ano não vai ser diferente”, disse a prefeita.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Edson Rigaud Neto, ressaltou que o modelo de contratação permite que a empresa Oliveira Engenharia possa atuar em todas as demandas que se apresentarem. “Além de trabalhar mais, vamos ter uma atenção redobrada, porque, queremos um serviço de qualidade para que os reflexos desse trabalho também sejam sentidos nos próximos anos”, observou.

O presidente da associação de produtores rurais do Ramal Oriente, João Ávila de Moura, conhecido como João Varela, fez questão de agradecer a prefeita Socorro Neri.

Segundo colocou, a área do Oriente tem muita produção e agora com o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura vai permitir acesso de inverno a verão. “Obrigado, prefeita, isso é tudo que o produtor precisa”.

“Olha, é gratificante ajudar a Prefeitura atender às demandas dos nossos produtores. Rio Branco tem uma área que a gente chama de cinturão verde, onde temos produção de tudo; milho, banana e produção de pescado. Ajudar no escoamento dessa produção é um dos papéis que a gente desempenha em parceria com a prefeita Socorro Neri”, destacou o deputado Alan Rick.

Aos 86 anos, seu Mauro Carneiro de Lima, que junto com sua família desbravou a Estrada do Quixadá, lá pelos idos de 1957 prestigiou o ato de assinatura da ordem de serviço. O ilustre e experiente morador da histórica Cidade Cenográfica, disse sentir-se feliz pelo cuidado que a prefeita Socorro Neri tem dedicado à região.

“Eu vim unicamente para conhecer à prefeita e agradecer pelo olhar dedicado aos pequenos produtores. Nós estávamos precisando muito desse apoio. Veja, nos anos 50, tivemos um período de seca muito forte e chegamos há passar 12 horas de barco para chegar na cidade de Rio Branco. Foi quando decidimos, eu e meu pai, construir essa estrada que depois de muitos anos foi asfaltada, mas ficou acabada. Agora, na administração da prefeita Socorro Neri foi recuperada e ela está fazendo outras obras como as pontes, por exemplo, por isso decidi vir agradecê-la pessoalmente”, ponderou seu Mauro.