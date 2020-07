A gestão do governador Gladson Cameli tem atuado efetivamente na melhoria das forças de segurança em todo o estado e isso tem refletido diretamente na redução dos índices de violência. Diante dessa premissa, Gladson Cameli, acompanhado do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, participou da formatura de promoção de 11 oficiais e 5 praças, no município.

Durante a solenidade, Cameli foi homenageado pelo comando do 6° Batalhão da Polícia Militar pelos serviços prestados à corporação e à sociedade cruzeirense. “O governador tem feito todo o esforço para dar todas condições à polícia do Acre para que possamos dar nosso melhor na proteção das famílias acreanas. Hoje estamos aqui para agradecer ao governador e a prefeitura, bem como as empresas privadas que reconhecem nosso trabalho e trouxeram melhorias ao nosso quartel”, destacou o comandante, tenente coronel Evandro Bezerra.

O quartel da Polícia Militar teve seu acesso externo e pátio totalmente pavimentado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul e Gladson reconheceu a importância das parcerias para as melhorias dos órgãos públicos.

“Os órgãos são públicos, são do povo, por isso as parcerias são fundamentais para suas melhorias. Quero aqui agradecer meu amigo, prefeito Ilderlei Cordeiro, pelo empenho em proporcionar esse serviço de infraestrutura trazido para o quartel da PM aqui de Cruzeiro do Sul. Meu governo tem essa marca, de trabalhar sempre em parcerias porque com isso quem ganha sempre é o povo”.