Secretário Mauro Cruz (SEE) reafirmou compromisso do governador Gladson Cameli com a boa educação Foto: Stalin Melo

O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Mauro Sérgio Cruz, foi até o município de Plácido de Castro nesta sexta-feira, 17, para dialogar com os gestores e professores, reafirmar o compromisso do governador Gladson Cameli com a boa educação e entregar equipamentos às escolas.

O diálogo com professores e gestores aconteceu no núcleo da SEE no município, onde o secretário destacou que o governo do Estado, por meio da Secretaria, tem que estar onde a comunidade escolar estiver. “Na pandemia, não tivemos um aluno que ficou sem apostila, sem as aulas remotas, sem receber o conhecimento”, destacou.

Na escola Franklin Roosevelt, uma das mais tradicionais de Plácido de Castro, inaugurada em 1946, o secretário Mauro Cruz entregou novos computadores, num total de 8 e realizou uma vistoria às reformas estruturais que estão acontecendo no local.

Além dos novos computadores, mais modernos e já instalados com diversos programas voltados à educação, o secretário anunciou que em 2021 serão realizados investimentos na aquisição de 12 mil chrome books e óculos de realidade virtual que facilitarão a aprendizagem do aluno.

Outra escola visitada pelo secretário foi a escola de ensino médio João Ricardo de Freitas. Na oportunidade foram entregues 8 novos computadores. A escola foi completamente reformada e revitalizada, inclusive com a construção de um espaço alternativo de conhecimento, que servirá como sala de música e observatório.

Além do novo espaço, foi realizada reforma completa na quadra de esportes, pintura nova, além da construção de sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) com recursos para atender aos alunos deficientes.

O gestor da escola, professor João Luiz Ferreira, fez questão de agradecer o olhar que o governo do Estado lança para a educação e destaca que agora os profissionais tem com que dialogar, pensamento compartilhado também por outros gestores de Plácido de Castro.

Nas duas escolas de Plácido, além dos novos computadores, elas também foram contempladas, cada uma, com um kit fanfarra, cujo objetivo é estimular os alunos à música e resgatar as boas tradições dos festivais e desfiles que fazem parte da cultura de cada cidade.