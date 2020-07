O deputado Jenilson Leite (PSB), médico infectologista, está aproveitando o recesso parlamentar para intensificar ainda mais o atendimento dos pacientes que apresentam os sintomas do novo coronavírus, ou que já foram diagnosticado com o vírus.

Na sexta-feira ( 17), o infectologista está atendendo na unidade de referência para pacientes com Covid-19 Gildo Ferreira, na cidade de Assis Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru. Ontem, ele havia consultado na cidade Brasiléia.

Antes do recesso parlamentar de meio de ano, o médico se ausentou das sessões legislativas para cuidar dos acreanos vítimas do novo coronavirus.

A secretária de saúde de Assis Brasil, Celma Gomes, agradeceu o trabalho do deputado Jenilson em nome da gestão municipal. “Quero agradecer ao Dr. Jenilson que se colocou à disposição para atender os pacientes nesse momento. E sua participação é fundamental, pois é um profissional com experiência na área de infectologia e está dando sua contribuição. Temos uma equipe pronta para atender nossa população, embora temos nossas dificuldades, mas para superarmos tudo isso, precisamos da colaboração de todos. Obrigado Dr. Jenilson, em nome do nosso prefeito e da população de Assis Brasil”.

Além desse atendimento com os pacientes com Covid-19, Leite já realizou outras ações de saúde no município, uma delas com o povo indígena Jaminawá, que habitam às margens do rio Acre, na fronteira. ” Tenho buscado ser um parceiro, contribuindo com o que sei fazer. Porque somente com a união vamos conseguir vencer essa pandemia. Obrigado Celma por nos receber e fornecer o apoio para realizarmos nosso trabalho”,disse Leite.

Ainda em Assis Brasil, Jenilson visitou o hospital da família do município. Na oportunidade, conversou com a direção e os servidores da unidade.