Na tarde deste sábado, 18 de julho, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), realizou uma operação educativa sobre os perigos do cerol, em Rio Branco.

A frente da operação, o 3° SGT PM J. Gonçalves esclareceu que a ação objetivou orientar os condutores de motocicletas a importância do uso da antena corta pipa, que, mesmo não sendo equipamento obrigatório, é aconselhável a utilização, visto que ela protege contra acidentes relacionados a linha de cerol ou a linha chilena.

Durante a ação, que ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana e na Via Chico Mendes, entres outros locais, os condutores foram orientados a aderir ao uso da antena corta pipa, além de receberem adesivos que ajudarão na divulgação da campanha.

Douglas, um dos condutores abordado, elogiou a iniciativa da Polícia Militar, e destacou que já aderiu à ação e adesivou sua moto.

Se valendo de atividades de prevenção como esta, o Batalhão de Trânsito busca salvar vidas e garantir a segurança dos condutores do nosso Estado.