Tendo em vista algumas publicações expostas nas redes sociais, referente a possíveis alianças de apoio a outros partidos, o presidente do diretório do PROS em Epitaciolândia, Antônio Soares, deixou bem claro, que tem conversado com a direção de todos os partidos políticos, porém ainda não definiu a conjuntura do partido a prefeitura do município no pleito eleitoral previsto para acontecer em novembro deste ano.

O que ocorre é que segundo o presidente do PROS no município, o pré-candidato Everton Soares do PSL, tem se aproveitado de uma conversa, na qual ele insistiu para ter com o PROS, para anunciar nas redes sociais inverdades a respeito desta aliança entre os partidos que na verdade nunca foi firmada.

“Estamos conversando com várias legendas porque entendemos que precisamos de união para ganhamos as próximas eleição. Contudo, posso adiantar que o diálogo com os pré-candidatos do PSL e do MDB, foi somente uma conversa informal e que não foram firmados nenhuma aliança, até porque trabalhamos com a democracia dentro do PROS e não temos a característica de decidir o rumo de nosso grupo sem ouvir a opinião dos demais membros, posso afirmar que temos conversas bem mais avançadas que essas mencionadas nas Redes Sociais dentro de outros grupos”. Afirmou Soares, nesta sexta-feira.

“Não é porque estamos conversando que fechamos com o partido A ou B, mas sim, o PROS está aberto ao diálogo para que a população epitaciolandense possa sair vitoriosa em 2020. Não estamos fazendo politicagem, apenas queremos que vença o melhor para os nossos munícipes, pois juntamente com minha categoria e os demais servidores, sentimos na pele a dor de carregarmos o nosso município nas costas sem sequer sermos valorizados profissionalmente. Queremos avanços para nossa cidade, queremos o melhor para nossa população e que as redes sociais estão aí com todo tipo de informação, algumas verdadeiras e outras não” Relatou o Professor Soares.

O Presidente Soares, garantiu que nas próximas semanas anunciará qual será o caminho do grupo e do partido dirigido por ele no município. “O que acontece é o seguinte, na verdade, a política pede conversa com todos. Além dos grupos mencionados anteriormente, temos conversado com o grupo do PT, do PSD e também temos conversado bastante com o Delegado Sérgio Lopes e seu grupo (PSDB), porém estamos dialogando para tentar não erra na hora das escolhas para fazermos as alianças”.

Em fim estamos vivendo num mundo de conversa e tudo é fruto de diálogo e de trabalho. Que possamos caminhar com o melhor grupo e com o apoio de nossa gente rumo à valorização de nossos servidores, ao bem da população e ao desenvolvimento de Epitaciolândia.