Mais um acidente envolvendo derrubada de árvore foi registrado no interior do Acre e vitimou Roseni Freitas de Oliveira, de 37 anos, que morreu nesta sexta-feira (17), em uma propriedade no ramal Liberdade, em Sena Madureira.

As informações dos bombeiros são de que Oliveira sofreu o acidente enquanto fazia uma derrubada e foi atingido por uma árvore e teve o crânio parcialmente esmagado.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local, o trabalhador já estava morto e foi feito o transporte do corpo até a cidade.

Devido à distância a equipe do socorro precisou se deslocar até o local em um quadriciclo e encontrou moradores da região que já faziam o transporte da vítima.

Após o resgate, os bombeiros levaram o corpo até a delegacia da cidade para o registro da ocorrência e depois dos procedimentos de praxe, ser liberado para enterro.

Esse foi o segundo acidente com derrubada de árvore em três dias. O jovem Josemar Nascimento Silva, de 22 anos, morreu a terça-feira (14), no quilômetro 33 do Ramal do Pelé, na zona rural do município de Acrelândia, interior do Acre, ao ser atingido por uma árvore enquanto fazia uma derrubada também. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre