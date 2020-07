O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu nesta última sexta-feira (17) com o secretário estadual de Produção e Agronegócio (SEPA), Edivan Azevedo e com o presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Tom Sérgio, para falar sobre o fortalecimento da agricultura familiar nos municípios de Tarauacá, Feijó, Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Durante a reunião, ficou definido que haverá a celebração de um termo de cooperação entre a SEPA e a Funtac, para a execução de sistemas agroflorestais nos quatro municípios isolados do Acre. Outro assunto tratado foi a implementação de um projeto piloto para criar um viveiro florestal em Tarauacá e Jordão. Esse projeto será mais uma parceria entre a SEPA e a Funtac.

“Ainda na reunião pedi ao secretário agilidade para a liberação dos recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para iniciar as obras do local onde os produtores rurais irão comercializar as suas colheitas.

Afinal, a comercialização da produção agrícola é essencial para o desenvolvimento da economia e para a geração de emprego e renda. Estarei sempre apoiando o agronegócio no nosso Estado, pois sei da sua importância para as famílias acreanas”, destacou Jesus Sérgio.