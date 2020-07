O secretário de Saúde, Osmarino Santos, informou que alguns dos profissionais que devem ser contratados com o processo seletivo vão reforçar o quadro dos que estão na linha de frente da pandemia do novo coronavírus.

“Nós já remanejamos alguns dos servidores de outros setores para trabalharem na questão da pandemia e com esses que vão ser contratados, a gente pretende fazer isso, colocar nessas áreas também. Graças a Deus os casos têm reduzido aqui na cidade, mas estamos mantendo todas as ações”, disse o secretário. Do G1 Acre