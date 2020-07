Na quinta-feira (16), a Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Secretário Municipal de Saúde Francisco Borges, recebeu o Deputado Estadual e Médico Infectologista Dr. Jenilson Leite, onde esteve prestando atendimento junto com a equipe da Unidade de Referência ao coronavírus, Tufic Mizael Saady.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância de vinda do médico

Jenilson Leite para ajudar nos atendimentos. “Nós estamos na unidade

sentinela onde infelizmente estamos tendo um atendimento diário de 80 a 90

pacientes, em busca de informações, combate e tratamento ao Covid.

O deputado Jenilson veio em um importante momento pra nossa população aqui pra Brasiléia. Nessa pandemia é um grande desafio temos a fronteira ao lado que mesmo fechada tem casos de pessoas que conseguem ingressar aqui no município, então requer toda união, requer todo cuidado imediato dos poderes. Dr Jenilson em nome da população de Brasiléia, em nome da nossa equipe de Saúde, sua vinda aqui é de grande valia para todos nós e em nome da população nosso muito obrigada”, destacou Fernanda Hassem.

A equipe da Prefeitura de Brasiléia está de portas abertas para receber todas as parcerias que visam contribuir com os serviços ofertados à população, essa colaboração do Dr. Jenilson é de grande importância para os pacientes que buscam o atendimento na unidade de referência.

O deputado Jenilson Leite parabenizou a atuação da prefeita Fernanda e do secretario de saúde Borges no combate ao covid. “Eu quero começar parabenizando a Prefeita ao Borges secretário de Saúde pela estratégia adotada aqui em Brasiléia para poder fazer essa abordagem inicial que é necessário inclusive eu considero abordagem principal das pessoas que acabam pegando esse vírus, porque é aqui que a agente pode resolver 80 a 90% dos problemas de um paciente que adquire o vírus do coronavírus, porque depois que ele vai pro Hospital que ele entra na UTI a nossa margem de ajuda a ele já é bem menor, então essa unidade aqui é importante, o trabalho que todos vocês estão fazendo aqui são fundamentais”, ressaltou Jenilson Leite.