Em entrevista chapa-branca para a Veja, o ministro interino da Saúde foi perguntado se a testagem é essencial no combate à Covid-19.

“Não. O diagnóstico é do clínico, é do médico. Pela anamnese, pela temperatura, por um exame de tomografia, por uma radiografia do pulmão, por exame de sangue, podendo até ter um teste. Criaram a ideia de que tem de testar para dizer que é coronavírus.”

Quem criou essa ideia, general, foi o próprio coronavírus, que resolveu se espalhar por meio de infectados assintomáticos. É por esse motivo que, em todos os lugares do mundo, os testes são considerados essenciais para detectar e rastrear o contágio. Sim: em todos os lugares do mundo, menos no Brasil.

Antagonista