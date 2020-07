Assessoria – O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) realiza nesta sexta-feira, 17, a convocação dos alunos do antigo Curso de Formação Técnica Profissional Integrada ao Ensino Médio para retomada das aulas, que encontravam-se pendentes.

A solenidade de aula inaugural ocorre nesta segunda-feira, 20, a partir das 14h, através de uma videoconferência, e configura o compromisso da atual gestão com os alunos que acabaram sofrendo alguns transtornos com a interrupção dos cursos técnicos em Enfermagem, Saúde Bucal e Estética, da Escola Técnica Maria Moreira da Rocha.

Em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, que exige o cumprimento de normas de segurança, entre elas o distanciamento social, a equipe multifuncional do Ieptec utilizará recursos tecnológicos para que as aulas sejam realizadas de forma remota, por meio da plataforma Moodle e do aplicativo Google Meet.

De acordo com a Coordenação-Geral da escola, os alunos terão acesso ao link de transmissão da videoconferência por meio de um aplicativo de troca de mensagens.

Os fatos

Iniciado em 2017, o Curso de Formação Técnica Profissional Integrada ao Ensino Médio, como o próprio nome diz, buscava articular a formação básica de ensino à formação e qualificação profissional.

A proposta era atender 890 jovens estudantes do município de Rio Branco. Todavia, apenas um total de 296 alunos conseguiram frequentar as aulas.

“Era uma ferramenta poderosa de integração ao trabalho, com a formação integral dos alunos, tanto no âmbito da educação básica, quanto na profissionalização, preparando-os para o mercado de trabalho e diminuindo fatores de risco social e exposição à criminalidade, por exemplo”, disse o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

Ainda segundo ele, a proposta inicial não foi devidamente cumprida pela gestão passada, que deveria ter oportunizado o ensino básico junto com a formação técnica.

“O formato integrado ocorreu apenas em algumas disciplinas do ensino básico, o que gerou prejuízos aos alunos matriculados”, destaca Costa. A previsão é que os demais cursos da esfera politécnica sejam retomados nos próximos meses.