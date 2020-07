Mais uma ação do Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) está sendo desencadeada, com a finalidade de dar manutenção à rodovia Transacreana.

A obra, que foi iniciada na última terça- feira, 14, tem como objetivo tapar os buracos do piso asfáltico da via, roçar as laterais e também construir três novas linhas de bueiros para escoamento das águas pluviais que se acumulam no leito dos igarapés.

A Transacreana, que será configurada como o principal corredor de produção do agronegócio acreano, comporta, nas imediações de seus cem quilômetros transitáveis, a produção de frutas cítricas, gado, lavoura branca e outras culturas.

Como meta de seu governo, Gladson Cameli priorizou o agronegócio, uma forma de valorizar o homem do campo, e para isso precisa incentivá-lo por meio da escoação da produção em ramais e estradas trafegáveis.

Vamos construir boca de bueiros de todas as espécies e tapar os buracos que estão dificultando o tráfego de carros pequenos e caminhões”, explica Raimundo Camarão, engenheiro responsável pela obra.

Segundo o engenheiro, “não há um projeto para trocar todos os anos os bueiros que são necessários. Na estrada há bueiros antigos, que serão trocados, e os novos, de concreto, deverão durar de 20 até 50 anos. Onde há rompimento de um açude serão instalados bueiros metálicos”.