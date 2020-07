O infectologista Jenilson Leite , que também é deputado estadual pelo PSB, nesta quinta-feira ( 16) está realizando atendimento médico especializado com os pacientes que contrariam ou apresentam os sintomas do novo coronavírus, na cidade Brasileia, na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Há cerca de quarenta dias , com o agravamento da pandemia no Estado, Jenilson Leite se ausentou dos trabalhos legislativos para se dedicar aos plantões na UTI Covid-19 do Pronto Socorro de Rio Branco, além de ter ido atender nos municípios de Tarauacá e Jordão.

Em Brasiléia, o infectologista está atendendo na unidade sentinela Tiffi Mizael, em parceira com a Secretaria de Saúde do município. A UBS é referência no atendimento dos pacientes com Covid-19, na qual trabalha na abordagem do estágio inicial do vírus.

O secretário de saúde de Brasiléia, Francisco Borges, agradeceu ao médico e disse ser um caso raro, um detentor de mandato eletivo se ausentar das funções legislativas para cuidar do povo na condição de médico. ” No momento em que o país vive e nosso estado, esse trabalho do Jenilson é um caso raro: ver um deputado disponibilizando seu serviço como médico aqui no nosso município e para nós se torna um ato de suma importância. Desse modo só tenho agradecer ao Dr. Jenilson e o seu gesto mostra que o senhor é um parlamentar diferenciado”, afirma o secretário.

A gestora do município, Fernanda Hassem, ao recepcionar o médico, fez questão de espalhar a notícia para a população e sua equipe. ” Bom dia! Notícia boa deve ser compartilhada e hoje estamos recebendo a visita do deputado e médico infectologista Dr. Jenilson, que está estendendo seu serviço médico ao Acre e aos nossos munícipes”.

A prefeita falou da sua preocupação, pois segundo ela a média de atendimento na unidade sentinela são de 80 pacientes por dia. Segundo ela, por ser uma cidade polo, o município requer todos os cuidados da população e a união dos poderes. Além disso, ela externou sua gratidão ao deputado. ” Deputado Jenilson em nome da população de Brasiléia e da minha equipe quero agradecer ao senhor, pois mesmo com duas equipes médicas na unidade ainda não é suficiente para suprir a demanda. E sua vinda foi de grande valia para todos nós”, disse a prefeita.

O parlamentar enfatizou às medidas adotadas pela gestora, que é trabalhar abordagem inicial dos pacientes que estão no início da infecção do vírus. ” Quero iniciar minha fala lhe parabenizando, junto com o Borges e equipe, pela estratégia adotada aqui em Brasiléia, para poder fazer essa abordagem inicial, que é necessário, inclusive eu considero como a principal nas pessoas que contraíram o vírus.

Desse modo podemos resolver de 80 a 90% dos problemas de um paciente infectado. Por isso essa unidade é importante e o trabalho que está sendo feito é fundamental”, afirma o deputado.