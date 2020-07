Depois de 76 mil mortos, Bolsonaro volta a menosprezar coronavírus e diz que Mandetta ‘semeava pânico’

"Lembra do Mandetta: vamos achatar curva, caminhão do Exército pegando corpos na rua, semeando pânico", disse Jair Bolsonaro em sua live desta quinta-feira. Com 76 mil mortos pelo coronavírus, Bolsonaro dedica-se a atacar o ex-ministro da Saúde em vez de cuidar da pandemia.