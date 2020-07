Com a chegada do verão, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, intensificou os trabalhos de infraestrutura nos bairros do município. Com serviços de abertura e recuperação de ruas, bueiros e outros serviços necessários na malha viária.

Esta semana, nove frentes de trabalho estão atuando. Nesta sexta-feira (17), a Rua 28 de Setembro é uma das que recebe intervenção.

“Temos também três equipes que estão atuando ali no famoso ‘Muro do Delegado’ com uma obra grande que é a abertura de ruas, construção de um canal, bueiros e asfaltamento. Temos serviços sendo feitos também no bairro Nossa das Graças e ainda temos equipes em outras ruas tratando de uma série de problemas de infraestrutura”, detalhou o secretário de Obras, Joel Queiroz.

Mesmo no inverno, as manutenções eram feitas da melhor forma possível, mas a chegada deste período onde as chuvas ficam escassas, obras mais pesadas poderão ser feitas.

O prefeito Ilderlei Cordeiro comemorou, pois pela primeira vez, graças ao planejamento financeiro da gestão, o município inicia o verão com dinheiro garantido para fazer praticamente todas as obras necessárias.

“Recebemos o município com ruas completamente danificadas, assumimos o compromisso de melhorar a acessibilidade da população, de realizar a infraestrutura necessária para garantir o direito de ir e vir do povo e temos trabalhado para dar a resposta que merecem. Já recuperamos boa parte das ruas e com a chegada do verão e dinheiro em caixa, vamos trabalhar para recuperar outras”, disse Cordeiro.