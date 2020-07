Por Assessoria – “Trata-se de uma fake news. Como servo e defensor da Palavra de Deus não permitirei que notícias falsas envolvendo a igreja católica sejam propagadas. Temos que combater esse mal”. A fala é do vereador Dankar (PROS) ao comentar a notícia de que o papa Francisco, líder mundial da Igreja Católica, havia determinado o cancelamento da Bíblia.

O debate foi trazido ao parlamento municipal através do vereador N. Lima (PSL), que na oportunidade, disse estar decepcionado com o posicionamento do papa. “O pontífice teria tomado essa decisão por achar as escrituras desatualizadas. Seu objetivo seria criar um novo livro sagrado, provisoriamente batizado como Bíblia 2000”. E acrescentou: “Não tem nem lógica! Anos e anos que a população do mundo inteiro vem seguindo a Bíblia Sagrada e de repente chega o papa, que se acha Deus, e quer mudar uma coisa escrita por Deus. Estou aqui muito revoltado e decepcionado com esse tipo de ação do papa”.

De acordo com Dankar, após buscar informações sobre o assunto, o texto que fala sobre o cancelamento da Bíblia foi publicado originalmente no site humorístico There Is News.com em abril de 2018. “A versão disponível no Facebook é uma tradução literal, mas que não cita a fonte. Logo no final do texto, o There Is News avisa que todo o conteúdo de suas postagens se trata de ficção. Há inclusive um link para uma área do site que explica que nada do que está ali corresponde à realidade”.

Por fim, o parlamentar ressaltou sobre a importância de verificar a veracidade das notícias antes de propagá-las. “Sempre tenho o cuidado de verificar se o que está sendo veiculado é verdadeiro para não dar margem a propagação de notícias inverídicas. Esse cuidado todo mundo deveria ter. O vereador N. Lima caiu em uma Fake News. Lamento que essa notícia esteja sendo novamente propagada, pois sabemos que ela tem o propósito apenas de manchar a imagem do papa, bem como da igreja católica. Reitero mais uma que trata-se de uma fake news!”, finalizou.