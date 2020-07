Acompanhada do governador Gladson Cameli e de secretários do município, a prefeita Socorro Neri inaugurou nesta quinta-feira, 16, mais uma ponte na zona rural do município. Localizada no quilômetro quatro da Estrada do Quixadá, a ponte sobre o Igarapé Rendição possui aterro no encabeçamento e pavimentação, sinalização e guarda-corpo para proteção da passagem de pedestres numa área de intervenção de 53,45 metros e homenageia a primeira moradora da comunidade, Mirene Maria da Silva.

A obra no valor de R$ 2,3 milhões foi construída com recursos do tesouro municipal, mediante contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e a empresa Edificar Construções.

“Esta é uma reivindicação antiga desta comunidade, que a partir de agora não terá mais problema de trafegabilidade em relação a essa ponte, porque, é uma obra definitiva. Em toda Estrada do Quixadá foi feita recolocação do pavimento. Os ramais dessa região, a exemplo do ano passado, também passarão por melhoramento. É uma confluência de esforços do município de Rio Branco para escoamento da produção. Quixadá tem essa tradição da produção, estamos estimulando para que eles, os produtores, possam produzir ainda mais”, ressaltou a prefeita.

O governador Gladson Cameli, antes de fazer uso da palavra interagiu com o pequeno Alexandre Caíque da Silva, 4 anos, neto da Mirene Maria da Silva. Depois se dirigiu à prefeita Socorro Neri e reforçou o compromisso de outras parcerias, onde o povo esteja em primeiro lugar. “Estou aqui para reforçar o meu apoio. Eu apoio trabalhos que estão dando certo e a prova está aí”, disse Cameli, referindo-se à ponte.

Para o presidente da Associação de Moradores do Quixadá, Antonino Torres, a ponte trará uma melhor trafegabilidade, facilitando o acesso do escoamento da produção agrícola da região, trazendo mais qualidade de vida às famílias assentadas. “Para nós é um motivo de orgulho, porque a nossa luta todo mundo conhece. Fechamos várias vezes esse espaço e hoje, graças a Deus, temos a ponte definitiva, sendo entregue. A comunidade só tem a agradecer à prefeita Socorro Neri e toda sua equipe”, completou.

A dona de casa Janete Clea da Silva, representou a família Silva, no ato que também prestou homenagem à dona Mirene Maria da Silva, produtora rural que primeiro construiu moradia no Quixadá, quando ainda era seringal. “Minha mãe foi a moradora mais antiga da comunidade, infelizmente esse ano ela faleceu. Nossa família se sente muito grata pela homenagem da prefeitura e estamos muito felizes pela ponte, que graças à sensibilidade da Prefeita Socorro Neri eterniza o nome da nossa mãe. A palavra é gratidão”, ressaltou.