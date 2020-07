Um diligencia que era realizada por agentes da delegacia do município de Epitaciolândia no fim do dia desta quarta-feira, dia 15, perceberam que havia três indivíduos, sendo que um é monitorado pela Justiça, agindo de forma suspeita em uma casa localizada na invasão existente por trás do bairro Ayrton Sena.

Ao serem abordados, todos foram revistados e cerca de 12 tabletes de maconha foram localizados, além de uma munição para fuzil calibre 762. Diante do flagrante, todos foram detidos e conduzidos para a delegacia e dar explicação ao delegado titular do município, Luís Tonini.

O monitorado teria assumido a propriedade da droga, além do comércio de entorpecente nas mediações onde foi flagrado cometendo o delito. Entre os três, um é menor de idade e foi encaminhado para o juizado especial, enquanto os dois ficaram a espera da audiência de custódia que ocorreria nesta quinta-feira, dia 16.

Para a surpresa de todos, se ficou sabendo que todos foram liberados, mesmo o monitorado que assumiu a propriedade dos entorpecentes, já que se esperava que seria transferido ao presídio na Capital, por quebrar o benefício recebido pela Justiça do Acre.

Por Alexandre Lima – oaltoacre