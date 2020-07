O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, declarou nesta quinta-feira (16), em Rio Branco, apoio à pré-candidata do PDT a Prefeitura de Tarauacá, Maria Lucinéia. A pré-candidata ao Executivo de Tarauacá conta também com o apoio do deputado federal, Jesus Sérgio (PDT).

Durante o encontro com Jesus Sérgio, Maria Lucinéia e Tom Sérgio, o governador Gladson Cameli afirmou que apoia incondicionalmente a pré-candidatura de Maria Lucinéia ao cargo de Prefeita de Tarauacá.

“O PDT está muito orgulhoso e feliz por contar com o apoio do governador Gladson nesta eleição. A nossa luta será sempre em defesa população de Tarauacá”, afirmou Jesus Sérgio.