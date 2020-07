Da Assessoria – A Fundação FCCV está fazendo durante está semana faxinaços em mais três escolas de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal. As intervenções de limpeza foram realizadas na Escola 21 de Abril, na Escola Irmã Suzana e na Creche São Francisco, todas localizadas no bairro de Miritizal.

Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais. As ações atuam tanto para o combate aos focos de mosquitos como para a manutenção das unidades de ensino do município.

Nas últimas semanas a FCCV realizou ações similares nas escolas Bom Jesus e Rui Barbosa, ambas na comunidade Boca do Moa; na escola Darcy Bezerra, no bairro Aeroporto Velho; e na escola Moacir Rodrigues, na estrada da variante BR-364.