Após o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) destinar R$ 3,2 milhões para a ampliação do Hospital Sansão Gomes em Tarauacá, o Governo do Acre cadastrou esta semana no Ministério da Saúde, a proposta para análise e liberação dos recursos da emenda do deputado.

Como durante o período eleitoral a Lei proíbe a transferência de recursos para estados e municípios, esse é o tempo ideal para cumprir todas as exigências do Ministério da Saúde para a construção. Terminada as eleições o governo federal vai poder empenhar e liberar os recursos.

“Há bastante tempo a população de Tarauacá pede a ampliação do hospital Sansão Gomes e melhorias nas instalações que recebe as gestantes. Para resolver esse problema e melhorar o atendimento à saúde em Tarauacá destinei uma emenda para contar com recursos do orçamento federal. E fiquei muito feliz com a notícia do cadastro da proposta, pois agora começará o processo para liberar o dinheiro”, disse Jesus Sérgio.