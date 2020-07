Às margens do Rio Acre nasce uma nova área econômica de Rio Branco, um espaço destinado a comercialização de produtos e serviços historicamente realizada pelos camelôs do Centro da capital acreana.

Na manhã desta quinta-feira, 16, membros da diretoria técnica do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) fizeram uma visita guiada à obra para checar os últimos detalhes da fase acabamento. O diretor técnico, Lauro Santos e a gerente da Unidade de Produtos e Mercado, Livia Maia, caminharam pelos três pavimentos avaliando cada detalhe do empreendimento.

“O que vimos aqui é um espaço rico, numa área nobre da cidade, integrado com outros ambientes da cidade, como o Terminal Urbano, tem tudo para ser um grande sucesso tanto para a população quanto para os lojistas que aqui ficarão. É uma satisfação muito grande o Sebrae estar acompanhando esse trabalho e participando da parte técnica”, disse Lauro.

A visita é parte da programação de fiscalização das obras, seguida à risca pelo Comitê de Transparência que acompanha passo a passo desde a concepção do projeto até a fase em que se encontra agora. Representantes da Prefeitura de Rio Branco, da Câmara de Vereadores, do Sebrae e dos Camelôs fazem parte do comitê, participam de todas as etapas e validam todas as decisões.

Ao todo são 502 espaços que serão destinados aos comerciantes, entre lojas, âncoras e quiosques. O prédio conta ainda com elevadores, duas entradas de acesso e praça de alimentação.

Nesta fase final, cerca de 40 homens trabalham intensamente para finalizar a obra. São mais de dez mil metros quadrados de área, sem contar com o projeto que compreende a revitalização da parte externa (entorno do novo shopping), com construção de um mirante, inclusive.