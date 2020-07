Único seringal urbano do mundo, o Parque Capitão Ciríaco está em fase de reconstrução e reflorestamento, em uma ação executada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) e Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

Além da reforma estrutural das casinhas, o espaço ainda receberá o plantio de 400 seringueiras e mais de 100 mudas de fruteiras, que serão cultivadas por todo o parque. A iniciativa conta com realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), com apoio do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre (Ufac), que trabalhou em um diagnóstico técnico do que precisa ser feito em relação à recuperação florestal, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que está dando suporte técnico para o plantio das mudas, que foram cedidas pelo Viveiro da Floresta.

“O Parque Capitão Ciríaco está há mais de um mês em reforma e estudo técnico junto com nossos apoiadores, pois tivemos uma preocupação que vai além do patrimônio cultural: o de preservação do meio ambiente. Esse Parque passou por uma tragédia, que foi o incêndio criminoso que nos fez perder todo o acervo e danificou boa parte da estrutura. Por isso, a prefeita Socorro Neri está com uma atenção toda especial para, em breve, devolver esse espaço para a cidade”, destacou o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho.

O diretor-chefe da Embrapa Acre, Eufran Ferreira, falou sobre o estudo feito para entender quais seriam as melhores árvores e alocações de plantio dentro do Parque: “A principal árvore colocada aqui será a seringueira, afinal, trata-se de um seringal urbano. Mas o espaço, que também conta com ambientes que têm excesso de água, receberá palmeiras fruteiras e também “plantas de mulateiro”, que é uma espécie arbórea que se adequa a esse solo”.

Sobre o Capitão Ciríaco

Localizado no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito da capital, o Capitão Ciríaco foi construído em um espaço que pertenceu a um dos integrantes que promoveu a Revolução Acreana. Atualmente, o Parque tem grande reconhecimento devido ao seu valor histórico.

O local, considerado de proteção ambiental e cultural, foi transformado em parque em agosto de 1994, e conta com 4,6 hectares, com vegetação nativa amazônica, árvores frutíferas regionais e seringueiras.

Após a entrega, será reaberto para visitação da população, além de passeios escolares que incentivarão o conhecimento sobre o patrimônio cultural e ambiental. O projeto “Arte de Ser”, que usa a arte para tratar questões de saúde mental, também continuará funcionando em um dos espaços.