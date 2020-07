O governador Gladson Cameli foi o primeiro a receber do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, os três veículos da marca Jeep, modelo Renegade, que servirão de apoio para pacientes que necessitarem. A entrega da documentação dos veículos foi feita ao governador, na manhã desta quarta-feira, 15, em Brasília, pelo secretário Nacional da Segurança Pública, coronel Carlos Renato Machado Paim.

Os veículos vão auxiliar no deslocamento dos profissionais da segurança, enfermeiros no exercício de suas atribuições legais para consultas, tanto médicas como para acompanhamento psicológico desses profissionais.

No âmbito do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida), cada estado será contemplado com três veículos, sendo destinados aos centros de reabilitação e readaptação e de atenção biopsicossocial, ou a unidades similares, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Gladson Cameli agradeceu a atenção especial do secretário e ressaltou sua preocupação em melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida dos profissionais que atuam na segurança pública. Segundo ele, “o estresse diário, com o risco de perderem a própria vida em defesa da sociedade, são fatores que precisam ser vistos e analisados com carinho para que esses profissionais tenham uma atenção especial por parte da máquina pública”.

Por fim, o governador pediu ao secretário uma atenção especial para o período que se avizinha de pós-pandemia, pois, segundo ele, o Acre já tem, por si só, uma posição geográfica propícia para o tráfico e o contrabando. Com a pandemia e a situação social piorada, há necessidade de melhor estruturação, principalmente nas fronteiras, com aperfeiçoamento dos serviços de inteligência e tecnologia operacional.

Participaram da solenidade de entrega da documentação dos veículos, o deputado federal Alan Rick, deputados estaduais Fagner Calegário e Manoel Marcos, e o representante do Acre em Brasília, Ricardo França. Os veículos já estão em Rio Branco e serão entregues pelo governador Gladson Cameli às respectivas forças policiais.