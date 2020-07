Rede pública e rede particular de ensino precisam garantir o alinhamento de medidas efetivas capazes retornar as aulas com segurança Foto: Neto Lucena

Procurado pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Acre, o governador em exercício, Major Rocha, reuniu-se na tarde terça-feira, 14, com a presidente da entidade, Elizabeth Costa, para uma conversa de alinhamento sobre a retomada das atividades em escolas particulares.

Rocha iniciou o diálogo ressaltando a importância discutir sobre o assunto, tendo em vista o comportamento da doença que mais cedo ou mais tarde, permitirá a retomada gradual das atividades. Para isso, a rede pública e a rede particular de ensino precisam garantir o alinhamento de medidas efetivas capazes de assegurar a volta às aulas com segurança.

“Agradecemos a procura do sindicato, pois trata-se de um debate necessário, que precisamos de um alinhamento e para isso devemos, sim, inserir a situação do ensino particular pra que juntos possamos buscar uma saída efetiva, com responsabilidade e sem a preocupação de lá na frente lamentar consequências e sofrer com novas suspensões”, disse o governador em exercício.

Na oportunidade, a sindicalista Elizabeth Costa relatou os problemas financeiros que vem afetando as instituições privadas de ensino devido à necessidade de paralisação e apresentou o planejamento estratégico elaborado pelas instituições, como proposta para a retomada das atividades.

“Nós trouxemos aqui o nosso planejamento estratégico que pretendemos implantar para poder retomar as atividades em escolas particulares com segurança. Apresentamos a proposta ao governador em exercício e firmamos uma parceria para participarmos das próximas reuniões com demais instituições envolvidas e chegarmos num ponto comum”, disse a presidente do sindicato.

A diretora de ensino da SEE, Denise dos Santos, informou que a rede pública de ensino está fazendo um levantamento junto aos gestores das escolas, na busca de um senso comum sobre o assunto. O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, sugeriu que o mesmo procedimento fosse feito na rede particular.

“Nossa proposta é ter esse alinhamento e realizar uma pesquisa conjunta para que na semana que vem, possamos ter uma percepção de como a Secretaria vai tratar o assunto e nesse mesmo formato queremos tratar a rede de ensino particular. A partir daí, vamos submeter o plano a uma avaliação do Conselho Estadual de Educação e, se possível, retomar as atividades de maneira gradual, a partir da redução dos números e índices de contaminação”, explicou Ricardo Brandão.