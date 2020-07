O governador Gladson Cameli visitou na manhã desta quarta-feira, 15, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, para agradecer pessoalmente o apoio dado por aquele país ao estado do Acre, quando do início da pandemia de coronavírus.

Israel, por intermediação do deputado federal Alan Rick, destinou um lote de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para serem usados pelos profissionais da saúde e segurança, no trato com os pacientes de Covid-19.

Cameli ressaltou o valor do gesto de Israel, preocupado com a saúde do povo acreano, e de povos de outros lugares do mundo. “Não é o valor material que se destaca nesses momentos de dor e necessidade do ser humano e sim o gesto de estender a mão para auxiliar naquilo que está ao seu alcance”, salientou o governador.

O deputado Alan Rick também fez questão de agradecer a doação feita por Israel, frisando a amizade daquele país com o Brasil, em todas as ocasiões que foram necessárias.

Ao final do encontro informal, o embaixador Yossi Shelley convidou Gladson Cameli para uma visita ao seu país, onde poderá conhecer suas inovações tecnológicas, desde as da área de saúde até de segurança e agricultura, que podem interessar ao governo do Acre para desenvolver possíveis parcerias com Israel.

Na visita ao embaixador israelense, o governador Gladson Cameli esteve acompanhado pelos deputados federais Alan Rick e Manuel Marcos, o deputado estadual Fagner Calegário e o representante do Acre em Brasília, Ricardo França.