Da assessoria – A Fundação FCCV iniciou nesta terça-feira (14) uma série de serviços de requalificação no posto de saúde Geovana Maria Freitas do Vale, na Vila Lagoinha, em Cruzeiro do Sul. As ações, realizadas em parceria com a Prefeitura, visam qualificar a estrutura da unidade de saúde e, assim, melhorar ainda mais o atendimento à população.

Além o faxinaço, estão sendo realizados serviços de pintura externa e interna, manutenção nos banheiros, troca de lâmpadas queimadas e drenos dos ar-condicionados. A previsão é que os serviços sejam concluídos na próxima sexta-feira (17).

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.