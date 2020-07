A Fundação FCCV realizou nesta semana ações de limpeza em escolas municipais de Cruzeiro do Sul. Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais.

As atividades foram realizadas nas escolas Bom Jesus e Rui Barbosa, ambas na comunidade Boca do Moa; na escola Darcy Bezerra, no bairro Aeroporto Velho; e na escola Moacir Rodrigues, na estrada da variante BR-364. Estas ações contribuem tanto para o combate a doenças como, também, para a preservação das unidades de ensino do município.

A FCCV tem intensificado, ao longo deste mês, diversas ações junto às escolas do município em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Além de faxinaços em outras unidades de ensino, a fundação realizou, por exemplo, implantação de catracas na Padre Cristóvão Freire Arnaud. Além disso, a FCCV conduziu treinamentos com servidores das escolas municipais para o uso dos sistemas e manuseios de catracas eletrônicas, que integram o projeto Evasão Zero.