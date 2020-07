Diante de um impasse entre os que defendem candidatura própria e os que defendem aliança proposta por Gladson a prefeita Socorro Neri, o partido resolveu sentar e colocar panos quentes na confusão.

O governador olha para 2022 e ver ameaça no projeto levantado pelo PSDB do grupo do vice-governador Major Rocha, isso o faz planejar uma aliança forte e ampla que possa entrar para ganhar a prefeitura da capital.

Em Brasília uma foto que circula nas redes sociais mostra o café com política de hoje cedo entre a senadora Mailza Gomes, o governador Gladson e Tião Bocalon, três personagens chave dessa discussão.

A conversa foi franca e objetiva, mas que ainda não chegou a uma decisão final. O governador externou seu pensamento sobre as eleições da capital e pediu que o seu partido apoiasse aliança com Socorro Neri na cabeça.

O governador afirmou que tem um projeto amplo para governar Rio Branco e teria decidido apoiar a reeleição de Socorro e que gostaria de inclusive trazer o grupo do senador Sergio Petecão (PSD) junto.

Bocalon por sua vez se mostrou a vontade dentro do grupo Progressistas e também disse ao governador que continua como pré-candidato no processo de discussão.

Sem encaminhamento decisivo, novas rodas de conversas estão marcadas para ocorrer nos próximos dias e tudo deve caminhar, para uma aliança entre, PP e PSB, com a prefeita Socorro Neri encabeçando a chapa com vice do PP que ainda deve ser amplamente debatido. Fonte: ac24horas