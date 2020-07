O parlamentar usou sua fala na sessão desta quarta-feira (15) para cobrar mais ação dos gestores acreanos, quanto ao cumprimento do Plano Acre Sem Covid-19, apresentado pela equipe técnica do governo do estado.

Zen diz que é preciso Assembleia Legislativa acompanhar mais de perto as ações de prevenção, controle e combate a Pandemia e que por isso apresenta a proposta de criação de uma comissão externa de fiscalização.

“Precisamos acompanhar de perto todas as ações que envolvem o combate ao COVID-19 no Acre, porque tem muitas pessoas que se acostumaram com a tragédia e parece que está tudo dentro da normalidade; o que não é constatado pelos números’, disse Zen.