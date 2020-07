O parlamentar anunciou a destinação de 1 milhão de reais para o apoio ao combate ao coronavírus. O prefeito Ilderlei agradeceu o empenho da verba e destacou que o apoio de Manuel Marcos é fundamental para que o município enfrente o momento de pandemia.

“Quero agradecer o deputado abriu espaço na agenda para que estivéssemos aqui conversando pessoalmente. É uma alegria de saber que com este recurso vamos estruturar nossos profissionais de saúde, investindo nos equipamentos de proteção. O investimento também vai possibilitar investir no diagnostico da doença e comprar medicamentos para o tratamento”, destacou o gestor municipal.

Ilderlei Cordeiro também anunciou que Cruzeiro do Sul terá um Centro de Especialidades de Saúde. O local disponibilizará exames de ressonância magnética, ultrassonografias, endoscopia, tomografia e exames cardiológicos.

“Teremos a primeira máquina de ressonância para atender nossa cidade e toda região, pois hoje nossos pacientes necessitam se deslocar até a capital Rio Branco, com inúmeros gastos, para conseguirem fazer suas avaliações. Estamos abrindo o edital para que as empresas possam participar e instalar a máquina de ressonância. Estamos abrindo um edital também para montar o centro de especialidade”, explicou o prefeito.

O centro de especialidade de saúde funcionará no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Copacabana. “Vamos colocar toda essa estrutura naquele prédio, pois a Secretaria de Saúde vai para o novo prédio junto com as demais secretarias”, pontuou o prefeito.

O deputado reconheceu o esforço do prefeito Ilderlei e sua equipe no combate ao vírus e garantiu apoio ao município. “É uma honra poder estar ajudando neste momento a cidade de Cruzeiro do Sul. Sabemos que é um momento desagradável, mas saibam que estamos aqui em Brasília à disposição do nosso estado do Acre”, disse o parlamentar.

Na terça-feira (15), o prefeito esteve com o senador Marcio Bittar que anunciou o empenho de R$ 2 milhões para a saúde municipal. Com o montante, o prefeito Ilderlei já conseguiu R$ 3 milhões que serão destinados ao combate à pandemia do coronavírus em Cruzeiro do Sul.