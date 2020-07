De acordo com o Ministério da Saúde, 75.366 brasileiros morreram de Covid-19 desde o início da pandemia. Cemitério Parque Tarumã, em Manaus – Foto: REUTERS/Bruno Kelly

O Brasil passou nesta quarta-feira (15) da marca de 75 mil mortos pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, 75.366 brasileiros perderam a vida para a Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram 1.233 óbitos.

O Brasil registra 1.966.748 casos de coronavírus, sendo 39.924 apenas em um dia. 1.255.564 pessoas estão recuperadas, segundo avaliação da pasta, e 635.818 pacientes estão em acompanhamento.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Ministério da Saúde atualizaram, nesta quarta-feira (15), os dados sobre a situação da Covid-19 no Brasil.

1.233 óbitos nas últimas 24 horas;

39.924 casos confirmados nas últimas 24 horas;

75.366 mortes;

1.966.748 casos confirmados;

1.255.564 recuperados.

No dia 8 de julho, o país atingiu a marca de um milhão de pessoas recuperadas da doença. Mas quase um mês ante, em 19 de junho, o Brasil ultrapassou a triste marca de um milhão de casos de Covid-19 confirmados e também registrou o maior número de casos confirmados da doença em 24 horas: 54.771. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais óbitos registrados pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

Situação no mundo

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o novo coronavírus já infectou mais de 13,4 milhões de pessoas em todo o mundo, um marco alcançado apenas oito meses após ter surgido na cidade chinesa de Wuhan. O número de mortos por Covid-19 no mundo ultrapassou 580 mil. Por outro lado, mais de 7,4 milhões de pessoas já se recuperaram da doença.

Impacto regulatório

A InteliGov, startup de monitoramento parlamentar, criou um site de monitoramento automático e parametrizado do Diário Oficial da União e do Legislativo (federal, estadual e municipal) em tempos de crise. Nele, é possível ver todas as menções à Covid-19 no Diário Oficial da União (DOU).

Pioneira na automação do monitoramento de informações governamentais, a InteliGov usa sua tecnologia para atualizar automaticamente as informações a cada hora, no caso do DOU, e diariamente, quanto às iniciativas do Legislativo.

Todo material disponível é gratuito, e dividido em duas categorias: ‘publicações na imprensa oficial’ e ‘proposições legislativas’. Por Olhar Digital