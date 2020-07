O secretário desabafou numa gravação que vazou para rede social, no qual acusa Rocha de ser a pessoa que mais o persegue é à sua secretária. “Ele vai ter que me responder por ofício no que eu uso o cargo para lhe perseguir.

E não tem esta história de “minha secretaria”, pelo que eu sei as secretarias são do Estado”, enfatizou ao BLOG. Na opinião do vice-governador ele foi usado para justificar o ato praticado por Milani contra o candidato a prefeito de Rio Branco, Luziel Carvalho, ao detonar a sua candidatura.

Rocha prometeu ainda entrar com processos contra Luziel, que o acusou de atos ilegais que não cometeu. Rocha se disse surpreso com a descoberta do SOLIDARIEDADE, um partido nanico, que tem apenas uma deputada federal, ter 150 cargos de confiança no governo, número superior em muito ao PSDB, que tem a deputada federal mais votada, e dois deputados estaduais . Fez questão de ressaltar que não tem nada a ver com a confusão que aconteceu no SOLIDARIEDADE. E não aceita usarem o seu nome.

Fonte: Blog do Crica