Procurado pela redação do site 3 de Julho Notícias, o atual Prefeito do Município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), confirmou que é pré-candidato a reeleição, segundo ele, a muito por se fazer e ele se dispôs a colaborar com o desenvolvimento da cidade.

Tião afirma que já conversou com a executiva estadual do Partido Progressista que lhe deram o maior apoio para que ele siga em frente, se organize, faça alianças e trabalhe a sua pré-campanha com muita clareza e seriedade, pois assim estará levando o nome do partido nas eleições deste ano.

Flores disse ainda que respeita os demais pré-candidatos e que diante da atual situação que enfrentamos cada um faça sua pré-campanha da melhor forma e estejam dispostos a ajudar o município com muita responsabilidade.

O gestor acrescentou que atualmente tem um serviço prestado em Epitaciolândia e que pretende continuar para que a população seja beneficiada nas mais diversas áreas inclusive na saúde e na infraestrutura, pois com muito trabalho só quem ganha é o município.