Durante o pequeno expediente na sessão remota desta terça-feira (14), o Petista afirmou que a saída de Luziel Carvalho do pleito prejudica o bom debate e mostra que a velha política ainda esse faz presente dentre as decisões da guerra pelo poder.

“Não tenho intimidade com Luziel Carvalho, só o conheço de vista e das atividades institucionais, do tempo em que ele era Superintendente do MAPA, mas pelo que se sabe é um quadro preparado e honrado. Sua saída foi algo repudiante, na forma que se deu e mostra o quanto a velha política insiste em atuar”, disse.

O Solidariedade, partido que tem como maior liderança a deputada federal Vanda Milane, protagonizou um episódio que pautou a política durante todo dia de ontem, ao anunciar que o advogado Luziel Carvalho não será mais pré-candidato pela sigla pela disputa da prefeitura de Rio Branco.