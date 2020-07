Na tarde desta terça-feira (14), o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou que à meia noite, 50% do décimo terceiro salário dos 2.737 servidores públicos de Cruzeiro do Sul, do quadro fixo e os provisórios, estará na conta.

“Graças a Deus conseguimos organizar a economia e receber estes aportes. É um valor importante para movimentar a economia da nossa cidade, em especial neste momento de pandemia que as pessoas precisam deste aporte econômico em todas as áreas. O comércio está retomando as atividades e precisa deste movimento. A programação de pagamento começa hoje a meia noite e até o fim do dia todos receberão”, destacou Cordeiro.