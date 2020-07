Nicolau Júnior constrói consenso entre deputados da oposição e situação e é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Acre

Uma sessão extraordinária foi convocada e com pauta única, eleição da nova mesa diretora da ALEAC – Assembleia Legislativa do Acre para o biênio 2021-2022, que elegeu a mesma composição cessante e confirmou por unanimidade; Nicolau Júnior (PP) para continuar no comando do parlamento acreano