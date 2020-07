Atualmente, a empresa aérea era a única que operava no município e está com os serviços suspensos desde o dia 27 de março, data que ocorreu o último voo. Na época, a empresa anunciou que voltaria com as atividades no dia 03 de maio, a data foi remarcada para 01 de junho, e agora novamente a empresa volta a comunicar a permanência da suspensão dos serviços.

A queda no número de passageiros em razão do coronavírus, foi o fator principal para a suspensão dos serviços. Um acordo firmado entre o Governo Federal e as companhias aéreas permite que o reembolso das passagens seja realizado em até 12 meses, por outro lado, quem teve o voo cancelado, poderá escolher outra data sem o pagamento da diferença ou multas. O acesso para Cruzeiro do Sul e região está sendo realizado apenas pela BR-364.

Juruá Online