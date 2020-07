Uma boa notícia em meio a pandemia causada pelo novo Coronavirus na cidade de Acrelândia. Segundo informações do próprio secretário municipal de saúde Sebastião Rita de Carvalho, o município adquiriu vários kits de medicamentos para uso exclusivo contra a doença.

“Olha esses kits não serão distribuídos para a população aleatoriamente como forma de prevenção, ficarão disponível no posto de saúde Norton Vitorino unidade de referência contra a Covid-19.

O paciente passará por uma avaliação do médico da localidade, ao ver a necessidade, o próprio médico irá receitar os remédios apenas para pacientes positivos ou com suspeitas da doença”, frisou Tião Rita.

Segundo Sebastião Rita de Carvalho, os kits dos medicamentes não foram adquiridos com verba federal exclusiva para a covid-19. Segundo O secretário o município ainda não recebeu os recursos voltado exclusivamente para esta finalidade.

“Muitas pessoas pensam que estamos recebendo dinheiro do governo federal para a compra destes medicamentos, o município de Acrelândia ainda não recebeu este recurso voltado para tratamentos de pacientes acometidos da covid-19, a compra desses kits foram de outros recursos da saúde, mas em alguns dias iremos receber este recurso, assim que o município adquirir os recursos do governos Federal, iremos disponibilizar os remédios contra a covid-19 em todas as unidades de saúde do município”. Salientou Sebastião.

Acrelândia News