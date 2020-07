Um táxi lotação que tinha como destino as cidades da fronteira do Acre, se envolveu em um acidente na BR-317 por volta das 11h30 desta terça-feira, dia 14, nas proximidades do km 107, próximo a antiga ‘Serraria dos Padres’, deixando os ocupantes feridos.

Segundo foi apurado, o taxista Thiago José Oliveira, de 27 anos, vinha com seus passageiros tranquilamente pela BR, quando um veículo modelo Chevrolet de cor branca, realizava uma ultrapassagem irregular em uma ladeira e com faixa dupla contínua.

Ao perceber que poderia se chocar frontalmente, realizou uma manobra pra lateral, fazendo com que saísse da estrada rumo ao barranco. O seu veículo, capotou por algumas vezes, fazendo com que uma das passageiras fora jogada pra fora juntamente com uma criança de colo.

Felizmente, somente uma passageira de aproximadamente 30 anos, sofreu ferimentos ao ponto de ser resgatada em uma maca do local por socorrista do SAMU e com apoio de homens do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros do município de Xapuri.

Também foi apurado que o motorista do veículo modelo Chevrolet/Classic, após causar o acidente, não parou para prestar socorro a ninguém. Algumas pessoas ainda tentaram localizar o mesmo, mas, não foi alcançado após o incidente.

Todos foram levados para o hospital de Xapuri, localizado a poucos quilômetros do local do acidente. O motorista do táxi que também sofreu alguns ferimentos, fez alguns registros em seu celular e relatou o que aconteceu.

Por Alexandre Lima / oaltoacre